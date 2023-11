Regional einkaufen stärkt die Gemeinden

Der Saminapark mitten im Zen­trum von Frastanz hat sich zum Treffpunkt für alle Generationen entwickelt.

Schön langsam werden die Stra­ßen und Geschäfte wieder weih­nachtlich geschmückt. Auch in den Auslagen glänzt es schon in allen Facetten und die Kinder können es ohnehin nicht erwar­ten, bis die Adventszeit beginnt. Wer sich im Vorfeld auf den Weg macht, um nach Geschenken zu suchen, findet jetzt die beste Gele­genheit dazu. Zumal regionale Produkte bei immer mehr Men­schen ganz oben auf der Wunsch­liste stehen.

In Frastanz ist der Saminapark zum Herzen des Zentrums gewor­den. Vor vier Jahren wurde der Gebäudekomplex feierlich eröff­net. Ein Herzstück sind auch die Dienstleister, die den Ortskern entscheidend beleben. Besonders beliebt ist etwa der „gnuss-Laden“, der wie der Name schon sagt, für Genuss und ausgewählte Köst­lichkeiten aus der Region steht. „Im Raum Vorderland, Walgau und Bludenz gibt es eine Vielzahl von Produzenten regionaler, hochwertiger Produkte. Wir ge­ben ihnen in unserem Regional­shop die Möglichkeit, diese Pro­dukte an einem zentralen Ort zu kaufen und zu verköstigen. Unser Sortiment reicht von Wurst- und Käseprodukten über Edelbrände, Gewürze, feine Speiseöle, Honig, Accessoires, Teigwaren und viel mehr“, heißt es von Seiten der Betreiber. Besonders attraktiv in der Weihnachtszeit sind die „Gnuss-Körbe“. Hier kann man sich einen ganzen Korb voll ge­nussvoller Waren zusammenstel­len lassen.