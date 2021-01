Regional Einkaufen lohnt sich

Das war das Motto für das große Weihnachtsgewinnspiel, bei dem der loyalste Hohenems-Einkäufer bis zum 24. Dezember 2020 gesucht wurde.

Er hat auch schon einige Ideen, in welchen Geschäften in Hohenems er diese einlösen wird, aber nicht nur für sich, sondern auch für seine Lieben. Apropos Geschenke: Manfred erledigte alle seine Weihnachtseinkäufe in Hohenems und konnte sich somit den ersten Platz als fleißigster Regional-Einkäufer 2020 sichern. „Es gibt ja alles in Ems, ich muss nicht woanders hinfahren, um meine Erledigungen zu machen“, freut sich der stolze Gewinner.