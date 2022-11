Regierungsstreit um Mietrecht - Grüne kritisieren ÖVP hart

In der Bundesregierung spießt es sich zwischen ÖVP und Grünen rund um die eigentlich ab 1.1.2023 vorgesehene Reform der Maklergebühren. Plan war, dass Mieterinnen und Mieter ab 2023 diese oft hohen Gebühren nicht mehr bezahlen müssen. Die Grünen werfen der ÖVP vor, dies wieder aufweichen zu wollen, wie auch die ORF-"ZiB" und das ORF-Radio Ö1 berichteten. Nun sei der mit Beginn des kommenden Jahres geplante Start "nicht haltbar", teilten die Grünen der APA mit.

Konkret kritisieren die Grünen ihren großen Koalitionspartner dafür, dass dieser nun, nach der bereits erfolgten Begutachtung des entsprechenden Gesetzesentwurfs, "just jene Bestimmung im Text aufweichen will, die verhindern soll, dass die abgeschaffte Maklerprovision durch die Hintertür wieder eingeführt wird". Den Entwurf hatten beiden Parteien gemeinsam präsentiert.

"Die ÖVP will der Immobilienlobby erlauben Ablösen anstatt Maklerprovisionen von den Mieterinnen und Mietern zu verlangen", so Tomaselli weiter. "Das sah der Begutachtungsentwurf nicht vor. Wir haben bei dem Begutachtungsentwurf ein Versprechen abgeben, dass wir Umgehungskonstruktionen bestmöglich verhindern wollen. Davon wollen wir Grüne nicht abgehen."

"'Nichts geht mehr' scheint der wohnpolitische Status der Bundesregierung zu sein", hämte SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher am Dienstag in einer Aussendung. "Die Menschen erwarten sich gerade jetzt eine Reduktion der Wohnkosten. Die Abschaffung der Maklergebühr ist dabei essenziell." Die Sozialdemokratin sieht "das Regierungsprogramm damit gescheitert". An die angekündigte Mietrechtsreform glaube niemand mehr. "Was bleibt, sind prozentuell zweistellige Erhöhungen der gesetzlichen Mieten, außerordentliche gesetzliche Erhöhungen wie die Verdopplung der Reparaturrücklage und eine wohnpolitische Bankrotterklärung. Diese Bundesregierung ist am Ende. Es ist Zeit für einen Neuanfang."