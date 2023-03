Regierungsprogramm sagt "Nein, aber" zu Mercosur-Pakt

Nachdem sich ein Interpretationsunterschied im Grad der Ablehnung des möglichen EU-Mercosurpakts zwischen Grünen und ÖVP aufgetan hat, zeigt eine Analyse deren gemeinsamen Regierungsprogramms eine zwar grundsätzlich kritische Haltung der Bundesregierung zu möglichen Freihandelsabkommen. Trotzdem sind Formulierungen zu Mercosur nicht ganz endgültig. Wörtlich heißt es einmal "Nein zu Mercosur", aber einmal auch "Ablehnung des Mercosur-Handelsabkommens in der derzeitigen Form".

"Es ist nicht erklärbar, günstigen Rohrzucker und Rindfleisch von Großbetrieben aus Übersee mit schlechterer Klimabilanz zu importieren und so unsere bäuerlichen Familienbetriebe unter Druck zu bringen", hieß es von Totschnig am Donnerstag gegenüber APA. "Auch fehlen klare Antworten der Kommission hinsichtlich Import-Kontrollen, finanzielle Wettbewerbshilfen und Schutzmechanismen bei stark steigenden Importen und Marktverwerfungen. Von Umweltsünden wie der Rodung des Amazonas-Regenwaldes noch gar nicht zu sprechen." Klima-, Tierwohl- und Sozialstandards spielten in Südamerika nur eine untergeordnete Rolle, während diese in Europa laufend nach oben geschraubt würden.