Regierungsprogramm dürfte Firmen-Neugründungen Schub geben

Mehrere unternehmensfreundliche Ankündigungen im türkis-grünen Regierungsprogramm dürften heuer für eine noch bessere Entwicklung bei den Firmenneugründungen sorgen, erwartet Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft. Bereits 2019 kam es zu einem Boom bei den Neugründungen: Diese stiegen um fast 5 Prozent auf 32.386.

Gründen wurde 2019 noch weiblicher, der Frauenanteil lag bei 45,5 Prozent. "Der Trend geht in Richtung Unternehmertum", sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Das Regierungsprogramm stimme zuversichtlich. In diesem seien viele Pläne enthalten, die den Unternehmen helfen, etwa die Körperschaftsteuer-Senkung von 25 auf 21 Prozent, die Ausweitung des Gewinnfreibetrags, die leichtere Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, Steuerbegünstigungen bei der Mitarbeiterbeteiligung, die Abschaffung der Veröffentlichungspflicht in Papierform in der Wiener Zeitung oder die Erhöhung der Freigrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter.