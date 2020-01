Regierungsmitglieder mit neuen Zuständigkeiten angelobt

Unmittelbar vor der Abreise zur Regierungsklausur nach Krems sind etliche Minister am Mittwochvormittag in einer kurzen Zeremonie noch einmal von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt worden. Nötig wurde das, weil ihnen erst durch die Änderung des Bundesministeriengesetzes neue Kompetenzen und den Ressorts neue Namen zugeteilt wurden.

Letztere bekommt die Arbeitsagenden aus dem Sozialministerium. Weitere Beispiele: Köstinger gibt die Umwelt an Infrastrukturministerin Leonore Gewessler ab, bekommt dafür z.B. den Zivildienst. Schallenberg verliert die Integration an die neue Ministerin Susanne Raab und die Kultur an Vizekanzler Werner Kogler, wobei diese Agenden von dessen Staatssekretärin Ulrike Lunacek betreut werden.