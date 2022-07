Regierungskrise in Italien - Wie geht es in Rom weiter?

Die italienischen Parteien fiebern einer entscheidenden Woche entgegen. Der Stichtag ist Mittwoch, wenn der italienische Premier Mario Draghi im Senat Bericht über die aktuelle Lage erstatten will. Es könnte mit ihm als Regierungschef weitergehen oder es kommt zu vorgezogenen Wahlen. Auslöser der politischen Krise war die Enthaltung der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung bei einem Vertrauensvotum am Donnerstag im Senat.

Nach einem Kurzbesuch in Algier am Montag zur Unterzeichnung wichtiger Energieabkommen für Italien wird der Regierungschef am Mittwoch zunächst vor dem Senat und dann vor der Abgeordnetenkammer erklären, warum seiner Meinung nach die Regierungskoalition nicht mehr steht. In dieser Rede könnte er seinen Rücktritt ankündigen und Präsident Sergio Mattarella zwecks Demission aufsuchen, ohne an der parlamentarischen Debatte nach seiner Ansprache überhaupt teilzunehmen. Draghi könnte sich aber auch die Stellungnahmen der Parteien anhören und dann entscheiden, ob die Voraussetzungen für seinen Amtsverbleib vorhanden sind.