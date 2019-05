Regierungskrise: Bunte Demonstration am Wiener Ballhausplatz

Die Zahl der Regierungsgegner am Wiener Ballhausplatz ist am Samstagnachmittag weiter angewachsen. Gegen 15.00 Uhr hatten sich etwa 5.000 Teilnehmer eingefunden, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer dem ORF. Die friedliche Kundgebung gestaltete sich äußerst bunt, gekommen waren Anhänger aus verschiedensten Lagern. Unter den Demonstranten herrschte ausgelassene Partystimmung.

Bis dato verlief die Kundgebung “lautstark, aber ruhig”, so Maierhofer: “Wir hoffen, dass es so bleibt.” Zwischen den Reden schallte aus den Lautsprechern “We’re going to Ibiza” von den Vengaboys. Singend wurden nicht nur Neuwahlen gefordert, sondern auch der Abgang von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) (“Kurz muss weg”). Die Stellungnahme von Bundeskanzler Kurz zur Zukunft der türkis-blauen Koalition verzögerte sich unterdessen.