Regierung veranstaltet Mitte September "Job-Gipfel"

Die Regierung will sich dem Thema Arbeitsmarkt widmen und plant für Mitte September einen "Job-Gipfel" mit dem Ziel, 100.000 Jobsuchende in Arbeit zu bringen. Die Lage wird von ÖVP und FPÖ als "dramatisch" eingeschätzt, "Österreich hat zu viele Arbeitslose", heißt es einer der APA vorliegenden Information.

Nun will die Regierung doch bei den arbeitslosen Ausländern ansetzen und 30.000 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte in den Arbeitsmarkt integrieren. Ob dafür Geld in die Hand genommen wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Es wird lediglich die geplante Kürzung der Mindestsicherung für Personen, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, als “Anreiz” angeführt, “schnell Deutsch zu lernen, um am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können”.