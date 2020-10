Regierung überlegt Maßnahmen gegen islamistische Tendenzen

Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) haben am Sonntag einmal mehr Maßnahmen gegen islamistische Tendenzen angekündigt. Im Visier der ÖVP-Minister befinden sich diesmal "kriminelle Tschetschenen", gegen die eine "Taskforce" eingesetzt werden soll. Diese soll bis März Maßnahmen gegen "Sittenwächter" erarbeiten. Neuerlich angekündigt wurde auch das schon im Juli in Aussicht gestellte "Frühwarnsystem" gegen Parallelgesellschaften.

Anlass für die aktuelle Ankündigung ist die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen in Moskau geborenen Jugendlichen mit tschetschenischen Wurzeln. Die beiden ÖVP-Minister kündigen nun ein schärferes Vorgehen gegen "extremistische Tendenzen in der tschetschenischen Szene in Österreich" an und verweisen diesbezüglich auch auf die seit Monaten laufenden Ermittlungen gegen tschetschenische "Sittenwächter" in Wien und Linz.