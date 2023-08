Regierung stellt Maßnahmen gegen die Teuerung vor

SPÖ und FPÖ wollen mit einer Sondersitzung am Mittwoch in Sachen Teuerung den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Jetzt legt die Koalition ein Maßnahmenpaket im Umfang von über 40 Milliarden Euro vor.

Milliarden-Zahlungen im Jahr 2022

Bei den auszahlungsseitigen Entlastungsmaßnahmen wurden im Jahr 2022 insgesamt rund 5,7 Mrd. Euro freigemacht. Den größten Brocken stellte dabei mit 3,94 Mrd. der um einen Teuerungsbonus aufgefettete Klimabonus dar, der im Herbst 2022 bzw. im Frühjahr 2023 ausbezahlt wurde. Aber auch außerordentliche Einmalzahlungen für die Pensionen (0,45 Mrd.), für vulnerable Gruppen (in Summe 0,42 Mrd.) und die Sonder-Familienbeihilfe in Höhe von 180 Euro im August 2022 (0,34 Mrd.) fallen darunter. Darüber hinaus gab es im Jahr 2022 noch den Energiekostenausgleich in Form eines 150 Euro-Gutscheins (0,35 Mrd.) und 0,11 Mrd. Euro via AMA für die Landwirtschaft sowie 0,08 Mrd. Euro über die aws für die ersten Auszahlungen für den Energiekostenzuschuss 1 für Unternehmen.