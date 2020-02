Regierung plant leichtere Absetzbarkeit-Regel für EPU

Die Regierung will Ein-Personen-Unternehmen (EPU) das Leben leichter machen. Konkret soll sich gemäß der Festlegung im Ministerrat vom Mittwoch die steuerliche Absetzbarkeit des Arbeitszimmers einfacher gestalten. Bisher musste nachgewiesen werden, dass jener Raum tatsächlich zum Dienstzweck und nicht privat genutzt wird. Die Ankündigung sorgte für Jubel bei Wirtschaftsvertretern und Ministern.

Künftig, nämlich ab Anfang 2021, sollen 100 Euro im Monat auch abgesetzt werden können, wenn für die Tätigkeit kein anderer passender Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Noch in Planung ist eine sogenannte "Grace Period" im Fall von Betriebsübergaben in der Familie. Um diese zu forcieren, sollen in den ersten beiden Jahren nur die allernötigsten Kontrollen durchgeführt werden, wie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung berichtete. Vorerst gibt es dazu freilich bloß eine Arbeitsgruppe.