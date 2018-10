Regierung meldete Vorbehalte gegen UNO-Migrationspakt an

Im Ringen um den Migrationspakt der UNO hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat angekündigt, sich mit anderen Staaten eng abstimmen zu wollen. Jedenfalls werde es von von Österreich einen völkerrechtlich verbindlichen Vorbehalt bei bestimmten Punkten geben. Kurz betonte, dass die Regierung alles tun werde, um die Souveränität des Landes aufrecht zu halten.

Bisher waren bereits die USA und Ungarn aus den Verhandlungen um den Pakt ausgestiegen. Auch Polen meldete am Dienstag grundlegende Skepsis an. Der Pakt soll im Dezember in Marokko formell angenommen werden. Die skeptischen Äußerungen vonseiten der Bundesregierung sind nicht neu. Eine “finale Entscheidung” sei noch nicht gefunden worden, hieß es Ende September. “In seiner vorliegenden Form bestehen aufgrund von Widersprüchen insbesondere auch mit den Zielen des aktuellen Regierungsprogramms trotz der von Experten diagnostizierten Unverbindlichkeit noch erhebliche Bedenken”, teilte das Bundeskanzleramt damals mit.

Aus der Opposition gab es am Mittwoch heftige Kritik am Kurs der Regierung. “Es geht hier um einen diplomatischen Erfolg von mehr als 190 Staaten, den Schwarz-Blau nun ernsthaft hintertreibt”, teilte der EU-Parlamentarier Josef Weidenholzer (SPÖ) per Aussendung mit. Der designierte SPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahlen, Andreas Schieder, sprach gegenüber der “Presse” (Donnerstagausgabe) von einem außenpolitischen “Bauchfleck”. “Fluchtbewegungen zu kontrollieren und Fluchtursachen zu bekämpfen, kann nur durch internationale Kooperation gelingen”, so Schieder. “Österreich darf nicht in einer Liga mit (US-Präsident Donald) Trump und (Ungarns Regierungschef Viktor) Orban spielen. Das schadet unserem Ruf als Brückenbauer und glaubwürdiger Partner”, protestierte Alma Zadic, außenpolitische Sprecherin der Liste Pilz, in einer Aussendung.