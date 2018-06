Regierung macht Versicherungsrücktritt unattraktiver

Die ÖVP/FPÖ-Regierung will den lebenslangen Rücktritt von Lebensversicherungen im Fall von falscher oder fehlender Belehrung um einiges unattraktiver machen. Betroffene sollen bereits 2019 deutlich weniger Geld herauskommen. Die Arbeiterkammer und die Liste Pilz kritisieren den schwarz-blauen Vorstoß.

“Betroffen sind vor allem jene Konsumenten, die in den vergangenen Jahren eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen haben und bei denen sich das von der Versicherung oder vom Vermittler versprochene Renditeversprechen nicht erfüllt hat”, so AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic am Montag in einer Aussendung. Es gebe in Österreich rund 2,4 Millionen Fondspolizzen, viele davon steckten in Fremdwährungskrediten als Tilgungsträger.