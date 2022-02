Regierung finalisiert Energiekostenausgleich

Die Regierung hat sich mit den Energielieferanten über die praktische Umsetzung des Ende Jänner angekündigten Energiekostenausgleichs geeinigt und bringt heute den Gesetzesantrag als rechtliche Grundlage dafür im Nationalrat ein. Profitieren sollen davon rund vier Millionen Haushalte, die jeweils einen Gutschein über 150 Euro erhalten - in Summe 600 Mio. Euro. Die Energiebranche bekommt den Aufwand, der ihnen durch die Abwicklung des Gutscheins entsteht, ersetzt.

Wie hoch die Abgeltung in Summe sein wird, scheint noch nicht ganz klar zu sein - der Betrag dürfte jedoch aufgrund der rund vier Millionen Haushalte, die den Gutschein erhalten sollen, zumindest mehrere Millionen Euro ausmachen. Orientieren will man sich laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) an Benchmarks, genannt wurde etwa die Befreiung von der Ökostrompauschale, die von der GIS abgewickelt wird und wo rund 5 Euro pro Antrag fällig werden.