Regierung erhöht Besondere Sportförderung auf 120 Mio.

Österreichs Sport hat sich lange dafür eingesetzt, nun hat die Regierung mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sportminister Werner Kogler (Grüne) eine Einigung erzielt. Die jährliche Besondere Sportförderung wird ab 2023 von 80 Millionen um 50 Prozent auf 120 Millionen Euro erhöht. Details zur technischen Umsetzung müssen noch geklärt werden.

"Ein großer Tag für den österreichischen Sport, für seine Verbände und Vereine, für alle Athletinnen und Athleten, egal ob auf Profi-, Amateur- oder Hobbyebene", meinte Vizekanzler und Sportminister Kogler in einer Mitteilung vom Donnerstag: In vielen Gesprächsrunden mit Finanzminister Brunner sei es gelungen, diesen "echten Meilenstein" zu vereinbaren. "Einer, den sich der organisierte Sport verdient hat - weil er Großartiges leistet, die Aufgaben in den vergangenen Jahren stetig mehr geworden, die Anforderungen deutlich gestiegen sind. 40 Millionen mehr für die Verbände und Vereine zeigen: Der Sport ist der österreichischen Bundesregierung ein wichtiges Anliegen."