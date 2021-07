Regierung bewirbt Umweltstiftung für "klimafitte Zukunftsjobs"

Um dem Fachkräftemangel im Bereich der "Green Jobs" entgegenzuwirken und Arbeitslosen eine neue Perspektive zu bieten, hat die Regierung am Mittwoch im Ministerrat eine Umweltstiftung beschlossen. Mit insgesamt 17 Millionen Euro sollen gemeinsam mit Betrieben rund 1.000 Ausbildungsplätze für "klimafitte, sichere Zukunftsjobs" geschaffen werden, erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung.

In weiterer Folge ist auch eine Verkehrsstiftung geplant, die insbesondere auf Jobs im Öffentlichen Verkehr fokussiert. So herrscht zum Beispiel ein Mangel an Lokführern. Das Potenzial, in klimafreundliche Branchen umzusteigen, sei groß, meinte Gewessler, ganz nach dem Motto "von der Flugbegleiterin zur Zugbegleiterin".