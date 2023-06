Regierung bei Ausbau der Primärversorgung einig

Die Regierung ist sich beim Ausbau der Primärversorgungseinheiten (PVE) einig. Die entsprechende Gesetzesnovelle wird am Mittwoch im Ministerrat beschlossen und soll am selben Tag im Parlament eingebracht werden. Geplant ist eine Verdreifachung von 40 auf 120 Einheiten bis zum Jahr 2025. Es sollen auch reine Kinder-PVE ermöglicht werden. Auch andere Gesundheitsberufe als Ärzte können Gesellschafter werden, den Ärztekammern wird die Vetomöglichkeit gegen neue PVE genommen.

Neu in der Regierungsvorlage zum Primärversorgungsgesetz ist unter anderem die Ermöglichung reiner Kinder-PVE. Man will damit dem Mangel in dieem Fachgebiet begegnen. Wer bereits eine Wahlarztpraxis betreibt, wird im Rahmen des Auswahlverfahrens gleich behandelt wie Kassenärzte. Bei der Gründung werden künftig die Gesundheitsberufe gleichberechtigt. Nicht nur Ärzte können Gesellschafter werden, sie müssen aber mehr als 50 Prozent am Kapital der Gesellschaft halten.