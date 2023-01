Regierung beeinsprucht Burgenlands Abgabe für Erneuerbare

Die Bundesregierung beeinsprucht im Ministerrat am Mittwoch das burgenländische Raumplanungsgesetz erneut, wie Ö1 und APA aus Regierungskreisen erfahren haben. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die in der vergangenen November beschlossenen Novelle enthaltene höhere Windkraft- und Photovoltaik-Abgabe Bundesinteressen gefährdet. Das Land hingegen wies die Kritik zurück und ortete eine "Blockade" für Maßnahmen zur Eindämmung hoher Energiekosten.

Das Land konnte diese "fadenscheinigen Begründungen" nicht nachvollziehen. In einer Aussendung erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Mittwoch: "Mit seiner Blockade verhindert der Bund, dass wir jene Menschen, die von der enormen Teuerung am stärksten betroffen sind, durch gezielte Förderungen entlasten können. Denn die Erhöhung der Windkraft- und Photovoltaik-Abgabe soll eins zu eins in den Sozial- und Klimafonds fließen und der Abfederung der enormen Energiekosten dienen." Während das Land seine Hausaufgaben erledige, werde es vom Bund auch noch bestraft - eine "staatspolitische Bankrotterklärung", kritisierte Dorner. Er betonte weiters, dass die Erhöhung eine zeitlich befristete Maßnahme sei und sich an den Strompreisen orientiert. Sobald diese fallen, sinke auch die Abgabe. Dass dadurch der Erneuerbaren-Ausbau blockiert werde, sei ein "absurder" Vorwurf, da das Burgenland diesbezüglich österreichweiter Vorreiter sei.