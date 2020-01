Regeln bei NBA-All-Star-Game zu Bryants Ehren geändert

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA ändert zu Ehren des tödlich verunglückten Kobe Bryant das Format ihres All-Star-Spiels. Laut NBA-Angaben vom Donnerstag wird es am 16. Februar in Chicago im Schlussviertel keine Zeitnehmung mehr geben. Stattdessen gewinnt das Team, das als erstes 24 Zähler mehr auf dem Konto hat als das führende nach dem dritten Viertel.

Bryant, der am Sonntag im Alter von 41 Jahren gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war, trug in der zweiten Hälfte seiner NBA-Karriere die Nummer 24. In seinen 20 Saisonen bei den Los Angeles Lakers wurde er 18-mal ins All-Star Game berufen und viermal zum besten Spieler (MVP) des Events gewählt.