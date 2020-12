Reform des Strafvollzugs am Mittwoch im Ministerrat

Am Mittwoch wird im Ministerrat die von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) angekündigte Reform des Strafvollzugs auf Schiene gebracht. Diese bringt unter anderem Sicherheitsabteilungen für besonders gefährliche Häftlinge, die Ausweitung der Fußfessel und Störsender gegen die Handynutzung. Der Gesetzesentwurf soll im ersten Quartal kommenden Jahres vorliegen, bestätigte das Ressort gegenüber der APA einen "Krone"-Bericht.

Ziel eines modernen Strafvollzugs sei es, die Gesellschaft sicherer zu machen. Dies erfolge einerseits durch das Inhaftieren von Straftätern, andererseits durch die erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft mittels wirksamer Maßnahmen während des Vollzugs.

So ist etwa die Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrestes geplant, wodurch ein Freiheitsentzug ohne Verlust des Arbeitsplatzes und der sozialen Stigmatisierung bei nicht gefährlichen Straftätern möglich wird. Der Ausbau der Nachbetreuung und effektive Resozialisierungsmaßnahmen senken die Rückfallquote nachweislich und ermöglichen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, hieß es in einer Unterlage des Justizministeriums.