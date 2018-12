"Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte ist wichtig für den Standort Vorarlberg"

Die von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in Aussicht gestellte Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte und die damit verbundene erleichterte Rekrutierung von Schlüssel- und Fachkräften ist für VP-Wirtschaftssprecherin Monika Vonier absolut zu begrüßen, wie sie in einer Presseaussendung mitteilt.

Regionalisierung der Mangelberufe ein wichtiger Baustein

Die von der Wirtschaftsministerin angekündigte Regionalisierung der Mangelberufsliste ist aus der Sicht von Vonier ein Schritt in die richtige Richtung: „Damit sollte vor allem die Mobilität von Fachkräften innerhalb von Österreich erhöht werden. Das entlastet bestimmte Branchen, etwa in der Industrie. In anderen Branchen – allen voran im Tourismus – gibt es jedoch in ganz Westösterreich einen Fachkräftemangel. Diesen Mangel kann der österreichische Arbeitsmarkt definitiv nicht ausgleichen. „Hier brauchen wir Fach- aber auch Hilfskräfte aus dem Ausland. Wir haben bereits Hotels, die ihre Dienstleistungen massiv einschränken müssen, weil sie kein entsprechendes Personal haben. Es macht auch Sinn, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte in Zukunft ganz unbürokratisch auch in Österreich beantragt werden kann. Damit könnten junge Asylwerber als Fachkräfte ohne lange Verfahren in den Arbeitsmarkt integriert werden“.