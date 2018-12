Reduktion von Kosovo-Truppe wegen Spannungen verschoben

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat am Freitag die 427 österreichischen Soldaten bei der NATO-geführten KFOR-Mission im Kosovo besucht. Dort hat sich die Lage in den letzten Wochen verschlechtert. Eine geplante Truppenreduktion wurde deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben.

Anlässlich seines Weihnachtsbesuches im Camp “Villaggio Italia”, in dem der Großteil der österreichischen KFOR-Soldaten stationiert ist, bedankte sich Kunasek für deren Leistungen. “Das, was ihr tut, ist notwendig, damit das Große und Ganze funktioniert”, betonte er.

Angespannt ist die Lage vor allem aufgrund der Bildung der kosovarischen Armee. Diese Entwicklung sieht Kunasek kritisch. Eine nachhaltige Lösung sei nur möglich, wenn alle Länder in dem Raum zusammenwirken. “Deshalb ist alles zu unterlassen, was in irgendeiner Form die Stabilität gefährdet. Und ich wage zu bezweifeln, dass das für die Stabilität besonders gut war”, betonte der Verteidigungsminister in Kritik des Vorgehens der kosovarischen Regierung und des Parlaments.