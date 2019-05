Red-Sox-Spieler und Trainer boykottierten Besuch bei Trump

US-Präsident Donald Trump hat beim Empfang des amtierenden US-Baseballmeisters nur einem Teil der Mannschaft gratulieren können. Etliche Spieler sowie der Trainer der Boston Red Sox boykottierten die Veranstaltung im Weißen Haus am Donnerstagabend aus Protest gegen die Politik des Präsidenten.

“Glückwünsche zu eurem unglaublichen Sieg”, sagte Trump in einer kurzen Rede, in der er den Boykott nicht erwähnte. Die Red Sox hatten die Los Angeles Dodgers in der Finalserie des vergangenen Jahres mit 4:1 Siegen geschlagen.