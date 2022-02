Red Bull und Rauch planen Produktionsstätte in den USA

Der Getränke-Hersteller Red Bull und sein Abfüllpartner Rauch planen im amerikanischen Bundesstaat North Carolina einen gemeinsamen Produktions-Campus. Das 650 Mio. Euro-Investment (740 Mio. Dollar, bis 2027) soll in der 100.000 Einwohner-Stadt Concord im Cabarrus County, im Südosten des Bundesstaats, getätigt werden. Das Projekt ist auf einer Fläche von knapp 18,6 Hektar (zwei Millionen square feet) vorgesehen, über 400 Arbeitsplätze sollen neu entstehen.

Der Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, hat entsprechende Pläne von Red Bull und Rauch bereits im Juli vergangenen Jahres publik gemacht. Das auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierte Vorarlberger Online-Portal "wirtschaftspresseagentur.com" griff die Berichte amerikanischer Medien am Dienstag auf. Seitens Rauch sagte Sprecher Daniel Wüstner gegenüber "wirtschaftspresseagentur.com", dass in Concord ein entsprechendes Grundstück gekauft worden sei. Weiters bestätigte er Pläne, dort ein Werk zu errichten, um für künftige Expansionsschritte in den USA gerüstet zu sein. Für die APA war Wüstner am Mittwochvormittag nicht erreichbar.