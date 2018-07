Ricciardo Schnellster im ersten F1-Training in Ungarn

Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat am Freitag im Formel-1-Auftakttraining für den Großen Preis von Ungarn die schnellste Zeit aufgestellt. Der Australier verwies den Deutschen Sebastian Vettel (Ferrari) um 0,079 Sekunden auf Platz zwei, Dritter wurde auf dem Hungaroring Max Verstappen im zweiten Red Bull (+0,088). Mercedes-Pilot Lewis Hamilton schloss die Einheit als Fünfter ab.

Vor dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause hat WM-Spitzenreiter Hamilton 17 Punkte Vorsprung auf Vettel. Die kurvige Strecke liegt Mercedes eigentlich nicht, dennoch ist der Brite mit fünf Siegen Rekordgewinner in Ungarn. Vettel war bisher zweimal erfolgreich, zuletzt stand er im vergangenen Jahr auf dem Podest ganz oben.

Ricciardo und Verstappen gehen mit hohen Erwartungen in den Grand Prix in Ungarn. Der kurvenreiche und wellige 4,381 km kurze Kurs verzeiht Nachteile in Sachen Motorenpower. Das kommt Red Bull mit seinem im Vergleich zu Mercedes und Ferrari leistungsschwächeren Renault-Antrieb zugute. Viel wichtiger sind die Qualitäten des Chassis, die Aerodynamik spielt eine entscheidende Rolle.