Red Bull Salzburg sinnt gegen Admira auf Revanche

Fußball-Meister Red Bull Salzburg sinnt vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die Admira auf Revanche. Das überraschende 0:1 beim Schlusslicht aus der Südstadt im vergangenen Dezember schmerzt Trainer Jesse Marsch noch immer. "Dieses Spiel war nicht gut, nicht unsere beste Leistung", erklärte der US-Amerikaner. Im Lager der Admira ist man sich der glasklaren Außenseiterrolle bewusst.

Die Erinnerung an die Niederlage in Maria Enzersdorf ist noch frisch. "Der Schiedsrichter hat in jeder Vorteilsituation für uns Foul gegeben und keine Gelben Karten", sagte Marsch und schlussfolgerte: "Wir brauchen eine gute Leistung vom Schiedsrichter und von unserer Mannschaft."