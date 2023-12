Red-Bull-Phänomen Verstappen jagt 2024 Titel Nummer vier

Noch nie in der Geschichte der Formel 1 hat ein Fahrer eine Saison derart dominiert wie Max Verstappen im Jahr 2023. Von 22 Rennen gewann das Red-Bull-Aushängeschild nicht weniger als 19, auf dem Weg dorthin stellte der Niederländer zahlreiche weitere Rekorde auf. Die ganze Formel-1-Gemeinde außerhalb von Milton Keynes hofft nun auf mehr Spannung und Pep im WM-Kampf 2024. Der sicherste Tipp lautet allerdings, dass Verstappen seinen vierten Titel einheimsen wird.

Ob das tatsächlich eintreffen wird, ist eine Frage, auf die derzeit aber niemand eine Antwort weiß. Zuerst müssen die neuen Autos und Reifen bei den offiziellen Tests von 21. bis 23. Februar in Sakhir die ersten belastbaren Vergleichswerte liefern. Diese Ungewissheit lässt in der Winterpause wenigstens eine gewisse Spannung aufkommen.

"Ich bezweifle, dass sich diese Saison zu meinen Lebzeiten wiederholen wird", blickte Red-Bull-Teamchef Christian Horner gut zwei Monate vor dem Saisonstart in Bahrain zurück und gleichzeitig voraus. "Mit einer so starken Konkurrenz, so starken Teams und einem stabilen Reglement bin ich mir sicher, dass es nächstes Jahr viel enger zugehen wird. Es wird eine ganz andere Art von Herausforderung."

Gerade das stabile Reglement in Bezug auf Motor und Aerodynamik-Philosophie ist allerdings ein gravierender Vorteil für die Red-Bull-Truppe, die sich zudem schon früh um die Entwicklung des neuen Autos kümmern konnte. Obendrein ist Verstappen mit 26 Jahren immer noch jung und nicht am Zenit seiner Karriere angelangt. Diese würde mit dem vierten Titel weiter an Glanz gewinnen, zumal bis dato nur Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton vier Weltmeisterschaften in Folge gewonnen haben.