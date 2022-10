Red Bull laut Studie wertvollste Firmenmarke Österreichs

Red Bull mit einem Markenwert von 5,9 Milliarden Euro und die Erste Bank (Markenwert 2,8 Mrd. Euro) sind laut der internationalen Beraterfirma Brand Finance weltweit betrachtet die wertvollsten österreichischen Marken. Auf Platz drei landete A1. Die Raiffeisen Bank International verlor einen Platz und rutschte auf den vierten Rang, gefolgt von der OMV. Im aktuellen Ranking der Top-25-Marken sind elf Newcomer am Start, drei von ihnen schafften den Sprung in die Top-Ten.

Die drei Neulinge in den ersten Zehn sind Bawag P.S.K. und Borealis auf den Plätzen 5 bzw. 9. sowie ams Osram auf Platz 10. Die österreichischen Marken haben im Vergleich zum Vorjahr an Markenwert zugelegt - sechs Marken sogar über ein Viertel, so die Berater. Softdrinks, Bankwesen und Konstruktionstechnik seien die drei wichtigsten Sektoren und machten zusammen mehr als die Hälfte des Gesamtmarkenvolumens aus.