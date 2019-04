Red Bull bleibt Marke mit größter Medienpräsenz

Das mit Abstand in heimischen Medien sichtbarste Unternehmen war 2018 unverändert Red Bull. Das starke Sportsponsoring machte sich dabei bemerkbar, 70 Prozent der Beiträge fallen auf das Ressort Sport. Ganz allgemein ist die Medienpräsenz der Firmen stabil. Unter den Top-6 hat sich 2018 im Vergleich zum Jahr davor nichts geändert, zeigt das am Montag veröffentlichte APA-DeFacto Brand-Ranking.

Unverändert Nummer zwei sind die ÖBB, die sogar leicht dazugewonnen haben, vor allem in den ersten Monaten des Jahres, als Neubesetzungen im Aufsichtsrat und Vorstand durch die Medien gingen.

Überraschend wenig Medienpräsenz gibt es für Firmen in heimischen Medien im Zusammenhang mit Digitalisierung und neuen Technologien. Da führen die US-Konzerne Facebook, Amazon oder Apple, in Österreich leistet dieses Thema “nur einen sehr bescheidenen Beitrag zur medialen Sichtbarkeit”, so Kerzner.