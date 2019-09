Red-Bull-Berater Rangnick für größere Fußballtore

Ralf Rangnick hat eine Debatte über größere Fußballtore angeregt. "Wenn man bedenkt, dass der Mensch in den letzten hundert Jahren im Schnitt um zehn, vielleicht sogar 15 Zentimeter größer geworden ist, fände ich es legitim, darüber nachzudenken, ob ein Tor immer noch 2,44 Meter hoch und 7,32 Meter breit sein muss", sagte der frühere Salzburg-Sportdirektor in einem "kicker"-Interview (Montag).

Rangnick war in der vergangenen Saison Trainer und Sportdirektor beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig, hat das operative Geschäft beim Red-Bull-Club allerdings verlassen. Seit Juli ist der 61-Jährige als Berater tätig und will vor allem die Entwicklungen an den Red-Bull-Standorten in Bragantino in Brasilien und in New York vorantreiben.