Red Bull ab 2019 mit Honda- anstelle von Renault-Motoren

Der Formel-1-Rennstall Red Bull fährt ab 2019 mit Honda-Motoren. Wie das österreichisch-britische Team am Dienstag auf seiner Website mitteilte, habe man mit dem japanischen Hersteller einen Zweijahresvertrag abgeschlossen. Damit endet nach der laufenden Saison die zwölfjährige Zusammenarbeit mit Renault, die mit je vier Fahrer- und Konstrukteurstiteln von 2010 bis 2013 große Erfolge brachte.

Diese Entscheidung zum Antriebswechsel war erwartet worden, da Red Bull in den vergangenen Jahren mit der Motorentwicklung des französischen Konzerns extrem unzufrieden war. Zudem wird das Schwesterteam Toro Rosso bereits seit diesem Jahr von Honda mit Triebwerken beliefert. Man wolle künftig nicht “nur um Grand-Prix-Siege, sondern auch um WM-Titel” kämpfen, begründete Teamchef Christian Horner den Wechsel.

“Diese Partnerschaft mit Honda signalisiert eine neue Ära für die Red Bull Group in der Formel 1, in der die beiden Teams – Toro Rosso und Red Bull Racing – von einem gemeinsamen Lieferanten profitieren, koordiniert durch Red Bull Technology”, erklärte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Am offiziellen Teamnamen “Aston Martin Red Bull Racing” werde sich aber nichts ändern.