„Recycling hat für uns hohen Stellenwert“

Mit mehreren eigenen Recyclingwerken trägt Alpla mit dem Stammsitz in Hard dazu bei, dass die gebrauchten Kunststoffverpackungen als wertvoller Rohstoff im Kreislauf gehalten werden.

„Unsere Kunden setzen sich für Nachhaltigkeit ein und wir unterstützen sie mit unserem Know-how. Wir sind der Meinung, dass Recycling nicht nur aus rechtlichen Gründen angemessen und wichtig ist: Es ist ein wirtschaftlicher Sektor mit hoher Bedeutung für die Umwelt und die Zukunft unserer Branche.“ So der CEO von Alpla in Hard, Günther Lehner.

Kunststoffverpackungen sind nach dem Gebrauch kein wertloser Abfall, sondern wertvolle Rohstoffe für die Industrie. Jeder einzelne kann mit dem Sammeln und richtigen Sortieren von Abfall die Verschmutzung der Natur und Gewässer verhindern. Das PET-Recyclingteam hat Standorte in Österreich und Polen und im Rahmen von Kooperationen in Mexiko und Deutschland. Die Jahreskapazität der Betriebe liegt bei rund 60.000 Tonnen lebensmitteltauglichem rPET. Mittlerweile ist die Technologie so ausgereift, dass am Standort Wöllersdorf bei der Produktion von rPET nur ein Zehntel der Treibhausgasemissionen anfällt wie bei Virgin-Material. Recycling hat also enormes Potenzial und kann wesentlich dazu beitragen, die globalen Klimaziele zu erreichen.