Recycling für CO2-neutrale chemische Industrie wichtig

Hohe Investitionen, viel erneuerbarer Strom und ein Mix aus Maßnahmen könnten die chemische Industrie zur Klimaneutralität führen. Zentraler Punkt ist dabei das umfassende Recycling aller Kunststoffe. Zu diesem Schluss kommt eine am Dienstag vorgestellte Studie im Auftrag des Fachverbands der chemischen Industrie (FCIO). Die Kosten würden sich auf 8,4 Mrd. Euro bis 2040 belaufen - plus Milliardeninvestitionen für die Produktion von erneuerbarem Strom.

Der Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft, in der Kunststoffe nicht mehr verbrannt werden, würde Österreich jährlich bis zu 2,4 Mio. Tonnen CO2 und 30 TWh Energie einsparen helfen, heißt es in der Studie. "In der Chemieindustrie in Österreich würde der zusätzliche Energiebedarf für die Dekarbonisierung durch Kunststoffrecycling um die Hälfte sinken. Die Unternehmen der Branche arbeiten bereits intensiv an technischen Lösungen für die Transformation", sagte Sylvia Hofinger, Geschäftsführerin des FCIO, zur Studie.