Rechtsruck, Patriarchat und Burger beim Protestsongcontest

Rechtsruck, Teuerung, Gewalt an Frauen, Klimakrise, Besserwisser: Die Palette an Themen, gegen die am Montag (12. Februar) um 20 Uhr beim Protestsongcontest im Rabenhof Theater in Wien angesungen wird, ist breit. Keine Rolle spielen in den Songs der zehn Finalisten dagegen die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Michael Ostrowski führt erneut durch die Veranstaltung. Das Publikum kann als 7. Jurymitglied per Onlinevoting seine Favoriten unterstützen.

Dem Thema Gewalt an Frauen nimmt sich Schwesta Ebra mit ihrem Song "0171719" - der Nummer des 24-Stunden-Frauennotrufs - an. "Nein heißt Nein. Kannst du's nicht verstehen, soll ich's buchstabieren?", fragt sich die Musikerin zu HipHop-Sounds. Auf Klavierklänge greift Delilah in ihrer Nummer "Hab keine Angst" zurück, um das Patriarchat zu Grabe zu tragen. Sorge vor der Klimakrise treibt Anja Thaler um, die für "Später (ist zu spät)" auf E-Gitarre zu satten Beats setzt. Sie sicherte sich die von der FM4-Community vergebene Wildcard für das Finale.

Vermeintliche Chancengleichheit steht im Zentrum von Laura Brauns "Nullsummenspiel", während sich Kreiml, Fate & Alligatorman mit "Eins Vierzig" unter anderem über eine umstrittene Aussage von Karl Nehammer (ÖVP) aufregen. Der Bundeskanzler hatte in einem Video angezweifelt, dass Kinder in Österreich aufgrund von Armut keine warme Mahlzeit erhalten und auf einen McDonalds-Burger als billiges Essen verwiesen. "Mahlzeit", so die Rapper und haben auch gleich einen Tipp für all jene parat, denen die Miete zu teuer ist: "Kauf dir ein Haus."

Der "Anti-Woke-Generation" widmen Low Life Rich Kids ihren Protestsong und sparen nicht mit Kritik an teuren Autos, Tempo 130 und der Boomer-Generation, die weiter die Welt an die Wand fahren würde. Raimbuck warnt in "Es wird wieder passieren" vor einem Rechtsruck in einem Land, in dem niemand sagen könne, man würde Hetze nicht wiedererkennen. beda mit palme raten im beschwingten Song "Gredt wird vü" Besserwissern dazu, einfach mal die Klappe zu halten, während Lisa Jäger zu Gitarren- und Klavierarrangement die bejahende Botschaft "Voll okay" an ihre Zuhörerinnen und Zuhörer bringt. Das Finale komplettiert eff eff mit "Alles da", wobei sich die Band wundert, was hierzulande mit der richtigen Summe im Gepäck alles zu haben ist.

Über die Siegerin oder den Sieger entscheidet eine Jury. Ihr gehören Aktivistin Hanna Simons, Musiker Herwig Zamernik ("Fuzzman"), FM4-Redakteurin Alica Ouschan, Alkbottle-Sänger Roman Gregory, Comedian und DJ Lionel Koller ("Wurstaufschnitt") und die Gewinnerin des Protestsongcontests 2019, Sigrid Horn, an. Das Publikum im Rabenhof als auch vor den Empfangsgeräten entscheidet per Onlinevoting mit. FM4 überträgt live, auf gibt es zudem einen Videostream. Auch ORF III hebt zum ersten Mal seit 2015 wieder den Protestsongcontest, der in Andenken an den Beginn der Februarkämpfe 1934 veranstaltet wird, ins Programm. Der Kulturspartenkanal zeigt die Veranstaltung zeitversetzt ab 22.40 Uhr.

