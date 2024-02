Rechtspopulistisches Portal zahlte Föderl-Schmid-Gutachten

Am Montag hat sich die Österreicherin Alexandra Föderl-Schmid, Vize-Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung", vorübergehend aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen. Grund sind Vorwürfe zu ihrem Umgang mit Quellen, die auch ihre Dissertation betreffen. Die Prüfung gab das rechtspopulistische Portal "Nius" bei Plagiatsjäger Stefan Weber in Auftrag, berichtete der "Spiegel". Weber bekam demnach einen niedrigen vierstelligen Betrag für seine Arbeit.

"Nius", bei dem Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt, der 2021 wegen Compliancevorwürfen das deutsche Boulevardblatt verlassen hatte, an Bord ist, berichtete am Montag zuerst über Details aus dem Plagiatsgutachten des Salzburger Kommunikationswissenschafters. Einen Hinweis auf die Finanzierung sparte das Portal aber aus. Wie aus einer dem "Spiegel" vorliegenden E-Mail hervorgeht, habe es eine enge Absprache zwischen "Nius" und Weber etwa in Bezug auf ein gemeinsames Wording zum Auftraggeber gegenüber anderen Medien gegeben. So hielt etwa die dpa am Montag nach erfolgter Nachfrage bei Weber fest, dass "ein Kunde" die Arbeit in Auftrag gegeben habe.