Rechtsparteien für Berlusconi als italienischen Präsidenten

Elf Tage vor der italienischen Präsidentenwahl hat sich die Mitte-Rechts-Allianz hinter die umstrittene Kandidatur von Ex-Premier Silvio Berlusconi gestellt. Die Parteien des Mitte-Rechts-Lagers seien einhellig für den 85-Jährigen, teilte der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am Donnerstag mit. Das Mitte-Rechts-Lager besteht aus Salvinis Lega, Berlusconis Forza Italia und der oppositionellen Rechtskraft "Fratelli d´Italia" (Brüder Italiens - FdI).

In der Berlusconi-eigenen Tageszeitung "Il Giornale" erschien am Donnerstag ein ganzseitiges Inserat, in dem die Errungenschaften des Medienunternehmers während seiner jahrzehntelangen Karriere als Unternehmer und Politiker aufgelistet wurden. "Berlusconi ist der kompetenteste Italiener in Sachen internationaler Politik, er pflegt eine tiefe, persönliche Freundschaft zu den prominentesten Weltführern", hieß es im Inserat, in dem Berlusconi als "Freiheitsheld" gepriesen wird. Veröffentlicht wurde das Inserat von einer Gruppe, die sich als "Forza Seniores" bezeichnete und offenkundig Verbindungen zu Berlusconis Partei Forza Italia hat.