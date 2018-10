Rechtsform optimal gewählt?

Einflussfaktoren zur geeigneten Wahl der Rechtsform aus steuerlicher Sicht.

Kapitalgesellschaften sind – im Gegensatz zu Personengesellschaften – eigene Steuersubjekte. Bei ihnen unterliegt der Gewinn der Körperschaftsteuer in Höhe von 25 %. Soweit der Gewinn nach dem Abzug der Körperschaft­- steuer an die Gesellschafter ausgeschüttet wird, kommen weitere 27,5 % Kapitalertragsteuer hinzu. In Summe ergibt sich somit eine Gesamtsteuerbelastung von 45,625 %. Der Gewinn kann allerdings anstelle einer Ausschüttung auch für z. B. weitere Investitionen einbehalten werden.

Aus rein steuerlicher Sicht ist bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von unter 60.000 Euro eine Kapitalgesellschaft in der Regel weniger lukrativ als die Besteuerung mit Einkommensteuer. Zwischen 60.000 und 322.000 Euro kommt es auf die Einzelumstände an (z. B. die Ausschüttungspolitik, die Höhe der Investitionen, die Höhe der Geschäftsführungsvergütung etc.). Ab einer Gewinnschwelle von 322.000 Euro ist die Kapitalgesellschaft in der Regel steuerlich günstiger (unter der Annahme einer vollen Ausschüttung der Gewinne und ohne Berücksichtigung eines allfälligen investitionsbedingten Gewinnfreibetrages).