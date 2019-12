Rechtsanwälte sehen "gravierende Missstände" bei Asyl

Mehr Ressourcen für die Justiz, besseren Zugang zur Justiz und mehr Qualität in der Gesetzgebung fordern die Rechtsanwälte. Bei der Präsentation des Wahrnehmungsberichts drängte ÖRAK-Präsident Rupert Wolff am Dienstag auf Evaluierung der - mit Terrorbekämpfung begründeten - Grundrechtseingriffe der letzten Jahre. "Gravierende Missstände" beanstanden die Anwälte im Asylverfahren.

Der Wiener Anwalt Christian Schmaus pochte auf Rechtsstaatlichkeit und "große Sorgfalt" in diesem Bereich, in dem es "in letzter Konsequenz um Menschenleben geht" - und berichtete von vielen gegenteiligen Erfahrungen, die man im Wahrnehmungsbericht 2018/19 nachlesen kann.