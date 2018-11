Rechte urgieren Italiens Rückzug von UNO-Migrationspakt

Italienische Rechtsparteien machen Druck auf die Regierung für einen Rückzug Italiens vom UNO-Migrationspakt. "Es hat keinen Sinn, dass die italienische Regierung die Häfen schließt, wenn man dann dem wahnsinnigen Migrationspakt zustimmt, der eine ungeregelte Einwanderung ermöglicht ", so die Chefin der rechtsextremen "Brüder Italiens" (Fratelli d´Italia - FdI), Giorgia Meloni.

Die Identitäre Bewegung “Generazione Identitaria” startete auf der Internet-Plattform Change.org eine Petition, in der die Regierung in Rom aufgerufen wird, den Migrationspakt nicht zu unterzeichnen. In wenigen Tagen seien bereits 10.000 Unterschriften gesammelt worden, so die Identitären in einer am Mittwoch veröffentlichten Presseaussendung. Der Migrationspakt sei ein “direkter Angriff auf die souveränen Staaten”. “Nach Jahren ungeregelter Migration, die ernsthaft die soziale und kulturelle Stabilität Italiens beeinträchtigt hat, würde der UN-Migrationspakt weitere katastrophale Folgen haben, die wir uns nicht erlauben können”, so die Identitären.