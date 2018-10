Rechte "Bürgerwehr" organisiert sich wie Motorradclub

Die neu in Erscheinung getretene Gruppe "Vikings Security Austria", die in Linz als selbst ernannte Bürgerwehr "Patrouillen" plant, versucht sich offensichtlich nach der Art und Weise von unpolitischen Motorradclubs zu organisieren. Das beginnt bei der Kleidung und geht mit der Organisationsweise von der Führungsebene abwärts weiter, wie Einträge der Gruppe auf Facebook zeigen.

Die oberste, “nationale” Ebene bilden ein Präsident und dessen Vize sowie ein sogenannter “Sergeant at Arms”, der für die innere Disziplin und Ausrüstung verantwortlich ist. Dazu kommt noch ein sogenannter Secretary, also Schriftführer. Alle Begriffe stammen aus der Motorradclubszene. Unter dieser Führungsebene will die Gruppe “Divisionen” in Bundesländern aufbauen, die wiederum – ebenso nach dem Vorbild von Motorradclubs – aus einzelnen “Chaptern”, also Ortsgruppen, bestehen sollen.