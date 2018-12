Rechnungshof zerpflückte ÖBB-Ticketshop

Der Rechnungshof (RH) hat den ÖBB-Ticketshop zerpflückt. Ursache für die meisten Probleme ist der Tarifdschungel im öffentlichen Verkehr. Das ließ den "Ticketshop neu" zu einem Mammutprojekt mit Gesamtkosten von 131 Mio. Euro ausarten, geht aus dem am Freitag veröffentlichen RH-Bericht hervor. Auch die Betrugsanfälligkeit der App kam den ÖBB teuer zu stehen.

Die ÖBB schlossen sich am Freitag dieser Empfehlung an: “Dies wäre dringend notwendig und würde auch die Transparenz für die Kunden deutlich erhöhen”, sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder zur APA. In Österreich kämpfen die ÖBB indes mit Sicherheitslücken beim Bezahlen der Fahrscheine. Wie es im RH-Bericht heißt, habe der starke Anstieg bargeldloser Zahlungstransaktionen und der zunehmende Missbrauch von Kreditkartendaten zwischen 2012 und 2017 zu Zahlungsausfällen in der Höhe von rund 4,4 Mio. Euro geführt. Die ÖBB haben reagiert und 2016 ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. “Aktuell sind die Zahlungsausfälle von 2016 bis 2018 um 90 Prozent reduziert worden”, erklärte Rieder.