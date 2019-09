Rechnungshof kritisiert Straches Facebook-Seite

Der Rechnungshof kritisiert die FPÖ nicht nur wegen der Überschreitung der gesetzlichen Wahlkampfkosten-Obergrenze, sondern auch weil die Facebook-Seite ihres früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache eine unzulässige Spende des Parlamentsklubs an die Partei sei. Die FPÖ wies die Kritik an der Facebook-Seite zurück.

Auch die Zweifel über eine mögliche Umgehung des Rechnungshofes durch Spenden an Vereine sieht das Prüforgan nicht ausgeräumt. Das teilte der Rechnungshof am Dienstag mit, der den Rechenschaftsbericht der FPÖ als letzte Partei veröffentlicht hat. Eine Meldung an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) wird der Rechnungshof in den nächsten Tagen erstatten. Wegen der Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze und möglicher Wahlkampffinanzierung über Vereine hat der Rechnungshof auch bereits ÖVP und SPÖ beim UPTS angezeigt.