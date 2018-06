Rechnungshof kritisiert Kartenvergabe-Politik der Staatsoper

Die Wiener Staatsoper hatte Mitte 2016 den Rechnungshof (RH) im Haus. Nachdem zu Jahresanfang bereits der Rohbericht publik geworden war, liegt seit Freitag nun der Endbericht vor, der die Geschäftsjahre 2011/12 bis 2014/15 beleuchtet. Einer der Kernkritikpunkte bleibt die Vergabe eines Teils der Opernkarten über Kontingente.

Konkret geht es um die Vergabe von Tickets an externe Kartenbüros und Vereine wie die Jeunesse, Stadtabo oder den Verein der Freunde der Staatsoper, die bereits zu Saisonbeginn ausgegeben wurden. Bis zu knapp 45.000 Tickets wurden demnach vergeben, ohne dass dabei der Selektionsprozess transparent und das Vier-Augen-Prinzip gewahrt worden sei. Die Tickets seien von den Kartenbüros dann teils deutlich teurer weiterverkauft worden. “Außerdem barg diese Vorgangsweise Risiken hinsichtlich Korruption und Nichteinhaltung von Compliance-Regeln”, warnt der RH.

Bei einer Auslastung zwischen 89 und 91 Prozent betrug die sogenannte Ertragsauslastung – also das Verhältnis dessen, was man hätte erlösen können im Vergleich zum tatsächlichen Erlös – 80 bis 83 Prozent. Die Zahl der zum Normalpreis in der Staatsoper verkauften Karten stieg von 406.000 in der Saison 2011/12 zunächst auf 422.000 2013/14, um dann 2014/15 wieder auf 412.000 zu fallen.

“Die Wiener Staatsoper ist sehr gesund”, unterstrich Direktor Dominique Meyer dazu am Freitag vor Journalisten. Ungeachtet der millionenschweren Ausgabensteigerung durch vereinbarte Gehaltssteigerungen sei man finanziell auf gutem Weg: “Ich bin stolz, dass wir meinem Nachfolger 8 Millionen Euro an Reserven hinterlassen.”

Man werde selbstredend die Vorschläge angehen, was etwa die Kartenkontingentfrage betreffe. Es sei seit der letzten RH-Prüfung 1973 einfach viel Zeit ins Land gestrichen. “Ich war damals 18 Jahre alt und hatte lange Haare”, so der heute barhäuptige Meyer. “Dieses Kartensystem existiert schon sehr lange”, konstatierte der Staatsopernchef: “Ich habe einfach das System übernommen, wie es immer war.” Tatsächlich habe er – wie all seine Vorgänger – nicht im Sinne des Vier-Augen-Prinzips gegengezeichnet. “Hätte ich gewusst, ich müsste es unterschreiben, hätte ich das aber sofort getan”, stellte Meyer klar. Schließlich würde die Zusammenarbeit mit Kartenbüros ermöglichen, auch schwieriger zu verkaufende Vorstellungen voll zu bekommen und Gäste aus den Bundesländern organisiert nach Wien zu bringen. Auch nicht zu unterschätzen seien auch die Zuschläge in Höhe von 130.000 Euro, die man hier lukriere.

“Wir sehen aber ein, dass das System nicht mehr zeitgemäß ist und werden die Verträge mit den Kartenbüros präzisieren”, so Meyer. Etwa wolle man eine Höchstgrenze für entsprechend vergebene Karten pro Vorstellung einziehen. Allgemein bleibe jedoch festzuhalten: “Die Karteneinnahmen sind extrem gestiegen.” So hätten diese in der letzten Saison von Ioan Holender 29 Mio. Euro betragen, 2016/17 hingegen gut 35 Mio. Euro. Damit lukriere man um 50 Prozent mehr als die drei Berliner Opernhäuser zusammengenommen. “Es wird immer für selbstverständlich genommen, dass das Haus jeden Tag voll ist – es ist aber nicht selbstverständlich”, ärgerte sich der Staatsopernchef.

Ein weiterer RH-Kritikpunkt betrifft das Livestream-Projekt des Hauses, dessen Kosten im ersten Jahr bei rund 413.000 Euro gelegen haben – bei 81.000 Euro an Erlösen. Hier habe man zum einen die Einnahmen in der laufenden Saison auf rund 170.000 Euro erhöht, unterstrich Meyer. Andererseits habe man Sponsorengelder von 1,4 Millionen Euro lukriert, über die sämtliche Investitionen getragen wurden.

Dezidiert sprach sich Meyer gegen die RH-Anregung aus, bei besonders nachgefragten Vorstellungen neue Einnahmemodellen mit “optimalen Kartenpreisen” zu entwickeln. “Ich bin extrem dagegen”, votierte Meyer gegen die dynamische Preisgestaltung. Würde ein Abend mit einem großen Star überbordend hochpreisig verkauft, vertreibe man die steuerzahlenden Opernliebhaber und schaffe sich Probleme mit Sängern und Agenten, die dann entsprechend höhere Gagenforderungen stellen würden. “Wir haben die gleiche Höchstgage seit dem Jahr 1999 – was ein Wunder ist”, so Meyer. Auch sei die Frage offen, wie man beim Ausfall eines Sängers vorgehe.

Ein weiterer Punkt, der dem RH sauer aufstieß, ist der Einsatz des aus 40 Musiker bestehenden Bühnenorchesters, hätten diese doch einerseits nur 59 Prozent der kollektivvertraglichen Soll-Dienste geleistet. Andererseits hätten Bühnenorchester-Mitglieder teils als Substitute für abwesende Mitglieder des Staatsopernorchesters gearbeitet. Hernach wurde beiden Musikern der Dienst angerechnet. Einige Mitglieder des Bühnenorchesters spielten dabei teils mehr als 40 Prozent ihrer insgesamt geleisteten Dienste als Substitut. Die Praxis der doppelten Dienstabrechnung sei obsolet. “Da hat der Rechnungshof mit der Kritik absolut Recht”, konzedierte Meyer: “Das werden wir ändern.”

Auch anderen Empfehlungen des RH steht man kritisch gegenüber. Man stehe etwa dazu, dass man die Ausstattung ausschließlich bei der ART for ART Theaterservice GmbH bestellt hat, anstatt etwaige Kostenvorteile bei anderen Anbieter zu suchen. “Wenn man ein Bühnenbild von uns europaweit ausschreibt, wünsche ich uns allen viel Glück, dass das rechtzeitig aus irgendeinem Land ankommt”, unterstrich der kaufmännische Geschäftsführer Thomas W. Platzer. Auch sei der gesamtwirtschaftliche Aspekt zu berücksichtigen, müssten die Werkstätten in Österreich zusperren.

Die kritisierte Barauszahlung an Künstler von bis zu 370.000 Euro jährlich sei nach einer Untersagung durch die Bundestheater-Holding deutlich reduziert worden. “Aber Barauszahlungen sind dann dreckig, wenn es keinen Beleg gibt. Hier wurde nie eine Auszahlung ohne Beleg getätigt”, betonte Platzer.

Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher unterstrich in einer Reaktion die Bedeutung der RH-Prüftätigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern. Den Kartenvertrieb hinsichtlich Transparenz, Effizienz und Einnahmensteigerung weiterzuentwickeln, sei eines der vorrangigen Ziele der Holding-Geschäftsführung: “Die Bundestheater-Holding hat unmittelbar auf den Rohbericht des Rechnungshofs reagiert und im Jänner 2018 verbindliche Regeln für den Verkauf von Tickets durch die Tochtergesellschaften an Kartenbüros eingeführt.” Dies betreffe das Vier-Augen-Prinzip und die Vergabe auf Basis von schriftlichen Verträgen.

Auch die Oppositionsparteien meldeten sich am Freitag zu Wort. “Die Wiener Staatsoper ist eine wichtige Kulturinstitution, die sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat. Umso wichtiger ist es, nun auch diese Missstände rasch und umfassend zu beheben”, forderte NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn. Auch sein Kollege Wolfgang Zinggl von der Liste Pilz appelliert an die Staatsoper, Missstände sofort zu beseitigen.