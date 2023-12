Rechnungshof kritisiert Förderung für Plug-In-Autos

Der Rechnungshof hat eine Follow-Up-Prüfung der E-Mobilitätsstrategie des Klimaministeriums durchgeführt. Das Ergebnis: Das Ministerium setzte von 15 Empfehlungen zwölf zur Gänze und drei teilweise um. So solle die Förderung von Plug-In-Hybriden beendet und die Auswirkungen der geringeren Steuereinnahmen durch mehr Elektromobilität evaluiert werden.

"Die angestrebte Anzahl von E-Pkw ließ erhebliche steuerliche Ausfälle erwarten. Bereits im Jahr 2022 - in diesem Jahr machten E-Pkw nur drei Prozent aller Fahrzeuge und 22 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus - betrugen die Mindereinnahmen zumindest 460 Mio. Euro", so der Rechnungshof in seinem heute veröffentlichten Bericht. Gemeinsam mit dem Finanzministerium wären die künftig zu erwartenden steuerlichen Mindereinnahmen jährlich zu quantifizieren und budgetäre Maßnahmen zu setzen.