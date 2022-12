Rechnungshof-Kritik am Immobilienmanagement der Bundesforste

Der Rechnungshof (RH) hat die Liegenschaftsverwaltung und das Compliance-Management der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) unter die Lupe genommen und dabei eine Reihe von profunden Mängeln festgestellt. Im Fokus stehen unter anderem relativ freihändig und unter dem erzielbaren Marktpreis vergebene Grundstücke im Bundesland Salzburg. Insgesamt fehle eine "Eigentümerstrategie". Der überprüfte Zeitraum habe im Wesentlichen die Jahre 2016 bis 2021 umfasst, wie der RH mitteilte.

Die Bundesforste verwalten den Angaben zufolge Liegenschaften im Ausmaß von 10 Prozent der Staatsfläche und sind damit größter Grundbesitzer in Österreich. Daraus ergebe sich "eine besondere Verantwortung für die nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung der begrenzten Ressource Boden", wie die Gebarungsprüfer am Freitag betonten. Ein "Spannungsfeld" ergibt sich daraus, dass die Bundesforste per Gesetz Ziele zum Schutz natürlicher Ressourcen und ökonomische Ziele unter einen Hut bringen müssen.