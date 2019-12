Rechnungshof fand Leerstellen bei Klimaplan für Österreich

Der Rechnungshof (RH) im Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) zahlreiche Leerstellen gefunden: Ohne die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und der häufig fehlenden konkreten Angaben zur Umsetzung der Maßnahmen hielt der RH fest, dass eine abschließende gesamthafte Beurteilung nicht möglich sei. Greenpeace forderte eine NEKP-Generalsanierung.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sah in der Begutachtung bestätigt, was die NGO und auch die Klimawissenschaft seit Beginn des Prozesses kritisieren: Der vorgelegte Entwurf des NEKP ist "unvollständig und damit mangelhaft". Dennoch soll der noch unter der türkis-blauen Regierung erstellte und von der derzeitigen Übergangsregierung überarbeitete Klimaplan kommende Woche den Ministerrat passieren.

Der Begutachtungsentwurf stellt avisierte Maßnahmen dem Rechnungshof zufolge großteils nur wenig konkret dar. Insbesondere sind intendierte Ziele bzw. Zielpfade oftmals nur rudimentär enthalten. Zudem enthält der Begutachtungsentwurf keine Kostenschätzungen der geplanten Maßnahmen. "Damit fehlen beim vorliegenden Entwurf auch Angaben in Bezug auf mögliche Mehr- bzw. Mindereinnahmen oder Finanzierungsüberlegungen konkreter Vorhaben", so die Begutachtung.

Eine gründliche Begutachtung durch die Öffentlichkeit ist unmöglich, wenn zentrale Aspekte des Plans nicht rechtzeitig veröffentlicht werden. "Ohne zu wissen, was die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt bewirken könnten, ist es unmöglich zu bewerten ob der Klimaplan das hält, was er verspricht - was ohnehin extrem dürftig ist," so Adam Pawloff, Klimaexperte bei Greenpeace.