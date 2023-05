Rechnungsabschluss 2022: Stadt Hohenems erwirtschaftete Überschuss

Große Freude herrschte am vergangenen Dienstagabend, dem 9. Mai 2023, bei den Hohenemser Stadtvertretern. Die Stadt konnte im vergangenen Jahr ein positives Nettoergebnis in Höhe von 1,35 Millionen Euro erwirtschaften.

Trotz anhaltend schwieriger Wirtschaftslage investierte die Stadt insbesondere im Bildungsbereich kräftig. 7,25 Millionen Euro an Gesamtinvestitionen sorgten für ein Investitionsintensität von 15,8 Prozent – ein starker Wert. Davon flossen rund 1,34 Millionen Euro in den Neubau der Kinderbetreuung Rheinhof und 101.000 Euro in den Waldkindergarten.

Auch infrastrukturell ging im vergangenen Jahr in Hohenems einiges weiter. So gab es hier Aufwendungen für:

Bürgermeister Dieter Egger betont einmal mehr den engen Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und den Bürgern: „Mit großer Budgetdisziplin ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, sogar einen Überschuss zu erwirtschaften, den wir nun den Rücklagen zuführen können, die nun einen Stand von etwa 11,8 Millionen Euro umfassen. Budgetmittel, die wir in Zukunft brauchen werden, ist doch an einigen Stellen mit Einnahmeausfällen und Mehrausgaben zu rechnen, auch aufgrund der steigenden Zinsbelastung. Obwohl wir in wirtschaftlich turbulenten Zeiten unterwegs sind, haben wir es Dank dem Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der zuständigen politischen Vertreter geschafft, die Pro-Kopf-Verschuldung im vergangenen Jahr erneut zu senken. Dafür ein herzliches Danke! Wir konnten darüber hinaus auch Schulden in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro abbauen – und das ohne die Aufnahme neuer Darlehen.“