Rebellenführer bei Militäreinsatz in Kolumbien getötet

Ein einflussreicher Anführer der linken Guerillaorganisation ELN (Nationales Befreiungsheer) ist bei einem Einsatz der Polizei und der Streitkräfte in Kolumbien ums Leben gekommen. Jacobo Acuna alias "Samuel" sei in der Ortschaft San Pablo im Department Bolívar getötet worden, sagte Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas am Freitag.

Geheimdienstinformationen zufolge war “Samuel” aus seinem Versteck im Nachbarland Venezuela nach Kolumbien zurückgekehrt, um sich mit seiner Frau zu treffen. Der Rebellenkommandant zählte zur obersten Führungsebene der ELN und soll einer der Drahtzieher einer Flugzeugentführung 1999 gewesen sein, bei der die Guerilla 60 Geiseln genommen hatte. Seit dem Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen ist die ELN mit ihren rund 1500 Kämpfern die letzte aktive Guerillaorganisation in dem südamerikanischen Land. Die Rebellen führen mit der kolumbianischen Regierung derzeit Friedensgespräche in Kuba. Zunächst soll in den Verhandlungen eine dauerhafte Waffenruhe vereinbart werden.