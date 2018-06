Rebellen verhandeln mit Russen über Ende der Kämpfe in Daraa

Im Südwesten Syriens haben Rebellen und das russische Militär Gespräche über ein Ende der Kämpfe in der Provinz Daraa aufgenommen. Russland habe nach dem Vorbild anderer Abkommen gefordert, dass die Rebellen mit ihren Familien in ein von der Opposition gehaltenes Gebiet im Nordwesten abziehen oder die Rückkehr der Staatsmacht akzeptierten, sagte ein Unterhändler der Aufständischen am Samstag.

Dies hätten die Rebellen abgelehnt. Sie hätten angeboten, zivilstaatliche Institutionen wieder einzusetzen und russischen Militärpolizisten Zugang zu gewähren, aber nicht der syrischen Armee. Die Verhandlungen sollen im Tagesverlauf fortgesetzt werden. Sie wurden vom Nachbarland Jordanien vermittelt.

Die Angriffe der syrischen Armee und ihres Verbündeten Russland gingen weiter. Nach den jüngsten Geländegewinnen rückten die Regierungstruppen weiter vor. In der Stadt Dael gaben die Rebellen dem Staatsfernsehen zufolge nach dem Abschluss einer Vereinbarung auf.

Seit Mitte Juni haben Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe ihre Offensive insbesondere im Bereich der Großstadt Daraa verstärkt. Das hat eine Massenflucht der Bevölkerung ausgelöst. Der Südwesten und eine Region im Nordwesten des Bürgerkriegslandes sind die beiden einzigen Gebiete, die teilweise noch von Rebellen kontrolliert werden.